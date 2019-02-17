صور.. سقوط أمطار بكفر الشيخ.. وانطلاق مراكب الصيد فى رحلات بحرية

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على بعض مدن وقرى المحافظة، ولم تؤثر على حركة الملاحة البحرية فى مياه البحر المتوسط، وانطلقت مراكب الصيد فى رحلات بحرية، واستقبل ميناء الصيدبالبرلس العديد من الصيادين.

وأعلنت مجالس المدن والأحياء بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها مدن وقرى المحافظة، موجهًا رؤساء المدن بمتابعة الأحوال الجوية، ورفع مياه الأمطار من الشوارع .