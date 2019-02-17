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صور.. الإمارات تعلن عن صفقات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار

الأحد، 17 فبراير 2019 02:30 م
صور.. الإمارات تعلن عن صفقات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار بن راشد وبن زايد حضرا فعاليات إيديكس
رويترز
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قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد إنها وقعت صفقات عسكرية قيمتها 3.87 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات عالمية.

الشيخ محمد بن راشد خلال حضور فعاليات إيديكس
الشيخ محمد بن راشد خلال حضور فعاليات إيديكس

 

وأوضح متحدث باسم معرض إيدكس للصناعات العسكرية أن الإمارات أعلنت أيضا عن صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية.

القوات الإماراتية تشارك فى عرض عسكرى
القوات الإماراتية تشارك فى عرض عسكرى
بن راشد وبن زايد يحضران فعاليات إيديكس
بن راشد وبن زايد يحضران فعاليات إيديكس
جانب من العرض العسكرى
جانب من العرض العسكرى
جنود الإمارات يستعرضون مهارتهم العسكرية
جنود الإمارات يستعرضون مهارتهم العسكرية
جنود إماراتيين فى عرض عسكرى
جنود إماراتيين فى عرض عسكرى
شرح للمعدات العسكرية فى معرض إيديكس
شرح للمعدات العسكرية فى معرض إيديكس
عرض عسكرى على هامش إيديكس
عرض عسكرى على هامش إيديكس
عرض عسكرى على هامش إيديكس
عرض عسكرى على هامش إيديكس

 

 


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