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بحضور وزيرة الثقافة..

صور.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

الأحد، 17 فبراير 2019 10:50 م
صور.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الذي ينطلق بدءا من اليوم الأحد 17 فبراير وحتى 22فبراير بالمسرح الصيفي بمحافظة أسوان. 
 
حيث استهل المهرجان بعروض فنية مميزة بمشاركة 26فرقة فنية، 16منها أجنبية، فضلا عن مشاركة عدد من الفرق المحلية، حيث جذب العرض الفني لفرقة كينيا عدد من الجماهير الذين حرصوا على حضور فعاليات المهرجان بالمسرح الصيفي بمدينة أسوان. 
 
وتعد أهم الفرق المشاركة بالمهرجان هي كل من فرقة اندونيسيا، وغانا وكونغو والمغرب والأردن والصين وبولندا والسودان وتوجو والجزائر، وتونس وفلسطين، فضلا عن عدد من  فرق الفنون الشعبية المحلية وهي  الأقصر وسوهاج وبورسعيد والعريش ومطروح وفرقة أسوان للفنون الشعبية.
 
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (1)
 

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (2)
 

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (3)
 

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (4)
 
 

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (6)
 

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (7)
 

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (8)
 

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (9)
 

 


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