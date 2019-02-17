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صور.. "ارسم.. لون.. كلنا واحد".. مبادرة الشرطة لتثقيف الأطفال أمنيا

الأحد، 17 فبراير 2019 11:55 ص
صور.. "ارسم.. لون.. كلنا واحد".. مبادرة الشرطة لتثقيف الأطفال أمنيا مبادرة الشرطة لتثقيف الأطفال أمنيا
كتب محمود عبد الراضي
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زار عدد من ضباط وضابطات الشرطة بمديريات الأمن المختلفة أطفال المدارس الابتدائية، ووزعوا عليهم كتيبات تثقيفية موجه إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بعنوان "إرسم.. لون.. كلنا واحد" فضلاً عن توزيع صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة بأسلوب البازل، بهدف توعيتهم بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم تحديداً فى مجالى "المرور والحماية المدنية".
 
 
جاء ذلك فى ضوء إستراتيحية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن، وذلك لغرس بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية لديهم لتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطى وما تقدمه مختلف جهات الوزارة من دور حيوى لحماية أمن المجتمع، من خلال شرح مُبسط لما يفرضه القانون من التزامات، بما يساهم فى خلق أجيال جديدة تعى ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه المجتمع لتحقيق الانضباط والالتزام بالقواعد القانونية.
 
 
الشرطة النسائية بين تلاميذ المدارس
الشرطة النسائية بين تلاميذ المدارس

الشرطة النسائية بين طلاب المدارس
الشرطة النسائية بين طلاب المدارس

توزيع كتيبات على الطلاب
توزيع كتيبات على الطلاب

زيارة الشرطة النسائية للمدارس
زيارة الشرطة النسائية للمدارس

زيارة الشرطة للمدارس
زيارة الشرطة للمدارس

 


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