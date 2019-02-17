صندوق تطوير العشوائيات يناقش تطوير سوق السمك بالسنبلاوين دقهلية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا مع مسئولى صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بحضور مهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء احمد رأفت السكرتير العام المساعد، وعدد من اعضاء مجلس النواب عن الدقهلية، ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات استعرض خلاله الدراسه الخاصة بتطوير سوق السمك بالسنبلاوين، والذى يموله الصندوق.

واستعرض الدكتور كمال شاروبيم المقترحات التى كان قد طرحها فى الاجتماع السابق الخاصه بإنشاء سوق نموذجيه من ثلاثة طوابق الاول لمحلات البيع والثانى لانشطه تجارية مختلفه، والثالث وحدات إدارية، والذى تمت الموافقه عليه من قبل الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات الجديده ، وطلب محافظ الدقهلية ان يقوم الصندوق بعمل الدراسه الاقتصادية اللازمه للبدء فى المشروع كما طلب شاروبيم من السكرتير العام المساعد للمحافظة قيام لجنه التسعير بدراسه الاسعار الخاصه بطرح السوق بنظامى الايجار والتمليك .