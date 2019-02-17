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صفحة السيسى على "فيس بوك" تبرز لقاءه بالمستشارة الألمانية على هامش مؤتمر ميونخ

الأحد، 17 فبراير 2019 12:18 ص
صفحة السيسى على "فيس بوك" تبرز لقاءه بالمستشارة الألمانية على هامش مؤتمر ميونخ الرئيس السيسى والمستشارة الألمانية
كتب إسلام جمال
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أبرزت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لقاءه أمس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

السيسى وميركل
السيسى وميركل

ورحبت المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس السيسى لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنطقة المتوسط.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقد أعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التفاعل خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن.

 
صفحة الرئيس السيسى
صفحة الرئيس السيسى

 

كما أكد الرئيس أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى للقاهرة مؤخراً على رأس وفد من رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية.


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السيسى

ميونخ

المستشارة الالمانية

انجيلا ميركل

الرئيس السيسى

مؤتمر ميونخ

أنجيلا ميركل




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