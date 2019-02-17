شركتان سعودية وفرنسية توقعان اتفاقا مبدئيا لمشروع بحرى مشترك

رويترز

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال الفرنسية اليوم الأحد لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.

وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذى للشركة السعودية إن المجموعتين تعتزمان تصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات فى المملكة. وستحوز السعودية للصناعات العسكرية، التى أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودى عام 2017، حصة 51% من المشروع المشترك.

وقال شوير "من خلال أنشطة التصميم والتشييد والصيانة سيساهم المشروع المشترك بصورة كبيرة فى تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية الملكية السعودية".