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شتاء الإسكندرية.. برق ورعد وثلج فى عروس البحر المتوسط.. (فيديو وصور)

الأحد، 17 فبراير 2019 10:47 م
شتاء الإسكندرية.. برق ورعد وثلج فى عروس البحر المتوسط.. (فيديو وصور) تساقط الثلوج فى الإسكندرية
كتب هيثم سلامة
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شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، هطول أمطار رعدية وسقوط كرات من الثلج وبرق ورعد، يصاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وانتشرعبر مواقع السوشيال ميديا "فيديوهات" وصور لسقوط كرات الثلج والأمطار، والبرق والرعد فى سماء الشارع السكندرى.

كانت قد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موجة الطقس الحالية من خلال انتشار مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة وتطهير الشنايش والمطابق، وتكثيف أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ورفع القمامة لعدم تراكمها.

الثلوج فى الإسكندرية
 
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فيديو وصور .. أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية

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