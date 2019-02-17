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شاهد كيف نعى السفير السعودى فى القاهرة صديق عمره.. اعرف ماذا قال؟

الأحد، 17 فبراير 2019 08:28 م
شاهد كيف نعى السفير السعودى فى القاهرة صديق عمره.. اعرف ماذا قال؟ السفير أسامة نقلى
كتب هيثم سلامة
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فى بوست حزين معبر ودرس لمعانى الصداقة والأخوة والوفاء التى تمتد لسنوات طويلة، نعى الدكتور أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة، ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية، صديقه الدكتور فؤاد مجلد، موضحا أنه رافقه فى كل مراحل الحياة.  

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الدكتور أسامة نقلى السفير السعودى بالقاهرة

أعرب الدكتور أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة، عن حزنه الشديد لوفاة صديق عمره الدكتور فؤاد مجلد، قائلاً:"جميعنا لدينا أصدقاء فى كل مرحلة من مراحل العمر.. المحظوظ من لديه صديق فى كل مراحل العمر".

وأضاف:"اليوم فقدت احد أصدقاء العمر، اسأل المولى عز وجل أن يتغمد الدكتور فؤاد مجلد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته إنى لفراقه محزون، وانا لله وإنا اليه راجعون".

 

 

 

 

 


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الصداقة

الأخوة




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