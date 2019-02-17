شاهد فى دقيقة.. للمصريين بالخارج.. إزاى توصل مقر سفارتك أو قنصليتك

كتب ــ محمود راغب





فى خدمة جديدة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأبناء الوطن فى الخارج، صممت الوزارة خريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم، وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه من المصريين فى الخارج خطوات مبسطة تمكنه من التعامل مع الخريطة التى صممتها الوزارة ومن ثم الوصول لمقر السفارة أو القنصلية القريبة من مقر إقامته وذلك كما يلى:

1- مهم لأى مصرى بالخارج أن يعرف مقر سفارته بالدولة التى يقيم بها فى الخارج

2- عليك أولا الدخول على موقع وزارة الهجرة من خلال الرابط http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/default.aspx

3- اختار خدمة خريطة القنصليات الموجودة داخل موقع وزارة الهجرة

4- اختار المنطقة الإقليمية التى تتبع الدولة التى تعيش بها فى الخارج

5- بعد اختيار المنطقة الإقليمية ستظهر لك الدول التابعة لها قم باختيار الدولة التى تقيم بها

6- بعد اختيار الدولة قم باختيار المدينة التى تقيم بها فى الخارج

7- بعد اختيار المدينة ستظهر لك الخريطة للمنطقة التى تعيش فيها وعليها علامات بألوان مختلفة

8- تشير العلامات التى ستظهر لك لأقرب سفارة أو قنصلية أو مكتب قنصلى هكذا

9 –السفارة ستجدها باللون الأخضر على الخريطة والقنصلية ستكون باللون الأزرق