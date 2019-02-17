شاهد.. عملية إنقاذ 8 من عمال مناجم الذهب الغارقة فى زيمبابوى

كتب محمد عبد العظيم

تمكن المسئولون فى دولة زيمبابوى من إنقاذ 8 أفراد من طاقم العمال المناجم الذى ينقبون على الذهب بشكل غير قانونى، بعد تعرضهم للغرق نتيجة تدفق المياه الكبير إلى المناجم فى غرب العاصمة هارارى، وتمكن المشاركون فى عملية الإنقاذ من انتشال 22 جثة، بالإضافة إلى الثمانية الآخرين الذين تم إنقاذهم.

وقع الحادث في باتلفيلدز على بعد 175 كيلومترا غربي العاصمة هاراري مساء الثلاثاء الماضي وسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المنقبون غير الشرعيين عن الذهب والذين ساهموا العام الماضي في جزء كبير من الإنتاج الوطني للسبائك الذهبية الذي حقق رقما قياسيا بوصوله إلى 33 طنا.



عملية الإنقاذ ساهمت فى حماية 8 عمال من الغرق

وقالت هنريتا راشوا، الرئيسة التنفيذية لاتحاد عمال المناجم في زيمبابوي، الذي يمثل عمال المناجم الصغيرة، إن ما لا يقل عن 22 جثة تم التعرف على أصحابها، وأضافت "نأمل في أن نتمكن من انتشال جميع الأشخاص في الوقت المناسب".



تم انتشال 22 جثة من المناجم التى تعرضت للغرق

وقال تابيريروا باسوافافيري نائب مدير مهندسي المناجم في حكومة زيمبابوي للصحفيين في موقع الحادث: "حتى الآن نجحنا في إخراج ثمانية عمال مناجم أحياء، ولم نجزم بعد بوجود آخرين على قيد الحياة".