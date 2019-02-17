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شاهد أول عقد قران بلغة الإشارة.. اعرف القصة؟.. فيديو وصور

الأحد، 17 فبراير 2019 03:30 ص
شاهد أول عقد قران بلغة الإشارة.. اعرف القصة؟.. فيديو وصور عقد قران بلغة الإشارة
كتب هيثم سلامة
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فى محاولة من الأب لاكتمال فرحته بزفاف ابنته، أصر على ترجمة عقد القران بلغة الإشارة، مشيرا إلى ضرورة عدم ترك أبسط حقوق الصم والبكم، حيث يكون وكيلا للعروس.

انتشر خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، "فيديو" لعقد قران بلغة الإشارة، حيث قامت الفتاة "العروس" بتلقين والدها الذى يعانى من الصمم صيغته أمام المعازيم.  

ويظهر الفيديو الفتاة وهى تترجم لوالدها بلغة الإشارة، حيث يلقنها المأذون وتقوم بترجمته لوالدها.

عقد قران بلغة الإشارة (1)
 

ونشر محمد عبد الرازق، من محافظة دمياط، والد الفتاة "فيديو" بلغة الإشارة بعد عقد القران، وعلق قائلاً:" أى شخص أصم ميتنازلش عن حقوقه حتى لو أبسطها زى كتب كتابك أو كتب كتاب أحد من بناتك فأنت وكيل لهم ..عقبالكم جميعاً".

عقد قران بلغة الإشارة (2)
 

ولقى الفيديو تداولا واهتماما من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وعبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة الرائعة، حيث أن الأب من الصم والبكم.

عقد قران بلغة الإشارة (3)
 
الأب عبر فيس بوك
الأب عبر فيس بوك

 

 

 

  

 


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