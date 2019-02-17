سلاح الجو الروسى: تطوير منظومة الإنذار بالهجوم الصاروخى المحتمل

موسكو أ ش أ

أعلن الجيش الروسى، أن سلاحه الجوى بصدد إتمام تحديث القطاع الأرضى لمنظومة الإنذار بالهجوم الصاروخى المحتمل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة، عن النائب الأول لقائد القوات الجوية الفضائية الروسية اللواء إيجور موروزوف، قوله "خلال السنوات الأخيرة كانت قيادة الدولة ووزارة الدفاع توليان أكبر قدر من الاهتمام لهذه المنظومة لكونها تحظى بأهمية استراتيجية. ونجحنا فى تحديثها إذ أننا بصدد إنجاز المهمة".

وشدد موروزوف، على أن عمل منظومة الإنذار بالهجوم الصاروخى له أهمية خاصة فى الفترة الحالية، نظرا للمخاطر الأمنية المتوقعة من انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة الثنائية مع روسيا لحظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

وأوضح أن المنظومة باتت تغطى كامل أراضى روسيا بعد أن تمكن خبراء عسكريون من معالجة جميع الفجوات التى تشكلت فى نسيج التغطية الرادارية إثر تفكك الاتحاد السوفيتى وأعاقت عمل المنظومة.