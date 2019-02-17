سقوط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل ورشة فى الجمالية

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على كلٍ من "محمد.ع.ع" 29 سنة، مبيض محارة، و"هيثم.ط.أ" 28 سنة، مبيض محارة، و"فتحى.ع.م" 22 سنة، مبيض محارة، و"حازم.ش.أ" 22 سنة، مبيض محارة، أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضى بأحد العقارات بالمنطقة.

من خلال الفحص، تبين أن الورشة "مستأجرة بمعرفة الأول" وعثر بداخلها على حفره قطرها 2 متر × 1 متر بعمق 15 متر ، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.