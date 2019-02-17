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سقوط 3 متهمين بحوزتهم كميات من الأفيون والبانجو والهيروين بالإسماعيلية

الأحد، 17 فبراير 2019 04:38 م
سقوط 3 متهمين بحوزتهم كميات من الأفيون والبانجو والهيروين بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الافيون والهيروين والبانجو، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم " محمود.ع.ح" 33عام عاطل، مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد، بحوزته كمية من مخدر الافيون تزن حوالى 60 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عبدالله.ن.ت" 21 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "على .ا.م" 27 عاما عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام، وسلاح أبيض"مطواه"، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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