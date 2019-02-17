video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير مصر بألمانيا: إشادة وترحيب دولى بخطاب الرئيس السيسى أمام مؤتمر ميونخ

الأحد، 17 فبراير 2019 11:07 ص
سفير مصر بألمانيا: إشادة وترحيب دولى بخطاب الرئيس السيسى أمام مؤتمر ميونخ السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر بألمانيا
برلين(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر لدى ألمانيا، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر ميونخ للأمن لقى إشادة وترحيبا كبيرا لدى زعماء أوروبا وقادة الفكر والسياسة فى العالم.

وقال عبدالعاطى ـ فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) اليوم الأحد، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المحفل الرفيع تعد مشاركة تاريخية، مشيرا إلى اهتمام الزعماء الأوروبيين والقادة المشاركين فى المؤتمر بالاستماع لكلمة مصر فى الجلسة الرئيسية من المؤتمر، مضيفا أن كلمة الرئيس السيسى تضمنت رؤية مصر لكل ما يتعلق بقضايا الاستقرار والأمن فى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأوضح أن الكثير من المشاركين فى مؤتمر ميونخ أشادوا أيضا برؤية الرئيس السيسى فيما يتعلق بسبل مواجهة التحديات وخاصة مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية.

وبشأن ملامح اللقاء الذى عقد بين الرئيس السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال عبدالعاطى أن اللقاء تم وسط أجواء إيجابية وتقدير كامل من المستشارة ميركل للرئيس السيسى، لافتا إلى وجود حالة من الرضا الكامل عن مستوى ما وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد حجازى: السيسى وجه رسالة لممولى الإرهاب ممن حضروا مؤتمر ميونخ

صفحة السيسى على "فيس بوك" تبرز لقاءه بالمستشارة الألمانية على هامش مؤتمر ميونخ

فيديو يرصد كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر ميونخ للأمن

الرئيس السيسى

ميونخ

مؤتمر ميونخ

سفير مصر بالمانيا

خطاب الرئيس فى ميونخ




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة