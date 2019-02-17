سفير مصر بألمانيا: إشادة وترحيب دولى بخطاب الرئيس السيسى أمام مؤتمر ميونخ

برلين(أ ش أ)

أكد السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر لدى ألمانيا، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر ميونخ للأمن لقى إشادة وترحيبا كبيرا لدى زعماء أوروبا وقادة الفكر والسياسة فى العالم.

وقال عبدالعاطى ـ فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) اليوم الأحد، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المحفل الرفيع تعد مشاركة تاريخية، مشيرا إلى اهتمام الزعماء الأوروبيين والقادة المشاركين فى المؤتمر بالاستماع لكلمة مصر فى الجلسة الرئيسية من المؤتمر، مضيفا أن كلمة الرئيس السيسى تضمنت رؤية مصر لكل ما يتعلق بقضايا الاستقرار والأمن فى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأوضح أن الكثير من المشاركين فى مؤتمر ميونخ أشادوا أيضا برؤية الرئيس السيسى فيما يتعلق بسبل مواجهة التحديات وخاصة مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية.

وبشأن ملامح اللقاء الذى عقد بين الرئيس السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال عبدالعاطى أن اللقاء تم وسط أجواء إيجابية وتقدير كامل من المستشارة ميركل للرئيس السيسى، لافتا إلى وجود حالة من الرضا الكامل عن مستوى ما وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.