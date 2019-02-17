video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير استونيا: الهجرة ومكافحة الإرهاب على رأس أجندة القمة العربية الأوروبية

الأحد، 17 فبراير 2019 09:53 ص
سفير استونيا: الهجرة ومكافحة الإرهاب على رأس أجندة القمة العربية الأوروبية ساندر سونا سفير استونيا بالقاهرة
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد ساندر سونا سفير استونيا بالقاهرة أهمية أول قمة تاريخية تعقد على مستوى قادة الدول بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى يومى 24 و25 فبراير الجارى فى مدينة شرم الشيخ بمشاركة رئيس وزراء استونيا يورى راتاس لبحث المشاكل والتحديات المشتركة التى يجب التوصل إلى حلول حيالها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد هذه القمة فى الاجتماع الوزارى منذ عامين.

وشدد سفير استونيا- فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، على ضرورة أن يتسم الحوار بين القادة الأوروبيين والعرب بالصراحة ثم يقوم القادة بإعطاء توجهياتهم بالمهام التى سوف تنفذها الأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والمسئولين المعنيين، مؤكدا أن القمة المرتقبة تعد خطوة للأمام وفرصة هامة لبحث القضايا المشتركة.

وأضاف أن هذه القمة سوف تناقش عدة قضايا هامة من أهمها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والنزاعات فى المنطقة، فضلا عن كونها فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى بين الدول العربية والأوروبية، موضحا أن بلاده- التى تتأثر من الهجرة غير الشرعية بشكل غير مباشر لكونها تقع فى شمال أوروبا- تستضيف عدة مئات من اللاجئين وهى مستعدة لاستضافة المزيد فى ضوء نظام التوزيع الذى تم إقراره من قبل الاتحاد الأوروبى.

وأفاد بأن مكافحة الإرهاب تشكل أولوية لأن إستونيا تساهم فى التحالف الدولى ضد داعش وتشارك بقوات فى كل من أفغانستان والعراق، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول العربية والأوروبية لأن الاهتمام بالأعمال والتجارة يمكن أن يسهم فى تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة لأن بعض اللاجئين ليسوا إلا مهاجرين يتطلعون إلى حياة أفضل وهذا يتطلب تطوير الفرص الاقتصادية داخل دولهم.

وعن الوضع فى ليبيا، أكد سونا دعم دور الأمم المتحدة ومصر فى حل الأزمة الليبية فى ضوء استضافتها للعديد من الاجتماعات بين الأطراف الليبية وأنها بذلت جهدا كبيرا للمساعدة من أجل تكوين جيش ليبى موحد، مشيرا إلى أهمية دعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات فى البلاد.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يقدم مساعدات للحكومة الليبية للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهذا يتضمن التدريب والمساعدات الفنية وكيفية التعامل مع معسكرات اللاجئين، مشيرا إلى تحسن الوضع الآن فيما يتعلق بتدفق اللاجئين غير الشرعيين عبر ليبيا بالمقارنة بما حدث فى السنوات الماضية.

وردا على سؤال حول الأزمة السورية، أكد على أهمية التوصل إلى استقرار سياسى دائم من خلال عقد مباحثات مباشرة بين جميع الأطراف السورية، معربا عن اعتقاده أنه من المبكر الحديث عن إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالرغم من تراجع مستويات القتال عن ذى قبل.

وحول النزاع الفلسطينى – الإسرائيلى، أكد سونا دعم إستونيا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل فى سلام وأن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، مشيرا إلى أن بلاده لن تقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وأشاد بدور الوساطة الذى تقوم به مصر من أجل التوصل إلى المصالحة الفلسطينية، مؤكدا على أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن يكون هناك موقف فلسطينى موحد فى هذه المفاوضات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس رومانيا: القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ تحظى بأهمية خاصة

تونس تعلن مشاركتها فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ يوم 24 فبراير

استونيا

سفير استونيا بالقاهره

جامعه الدول العربيه

الاتحاد الاوروبى

شرم الشيخ




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة