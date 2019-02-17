كتبت هبة حسام

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 17-2-2019 فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.49 جنيه للشراء

17.62 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع