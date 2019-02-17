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زاهى حواس يحاضر للسياح حول منطقة آثار تونا الجبل بالمنيا

الأحد، 17 فبراير 2019 12:40 م
زاهى حواس يحاضر للسياح حول منطقة آثار تونا الجبل بالمنيا زاهى حواس أثناء ألقاءه المحاضرة للوفد السياحى
المنيا - فريق المحافظات
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زار العالم الأثرى ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهى حواس، منطقة تونا الجبل الأثرية، التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، فى جولة سياحية سريعه لآثار المحافظة.

والقى حواس بمحاضرة تاريخية لوفد سياحى من دولتى أمريكا وسويسرا، استعرض خلالها تاريخ موجز للمنيا وما تحتويه من آثار هامة، وبخاصة منطقة آثار تونا الجبل والتى شهدت مطلع العام الحالى أولى الاكتشافات الأثرية، التى تم الإعلان عنها فى مستهل شهر فبراير الجاري، بحضور وزيرى الاثار والسياحة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا.

من جانبه قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اننا بصدد عمل مستمر ومتواصل لإنجاح المنظومة السياحية من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتهيئة المناخ الملائم أمام الزائرين للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

كان الدكتور خالد العنانى وزير الأثار قد أعلن فى وقت سابق عن اكتشاف خبيئة مومياوات تحتوى على العديد من المومياوات بكامل حالتها، فى منطقة تونا الجبل الأثرية، وهى مومياوات كاملة بالزخارف والنقوش لم يُصبها أى تلف، اكتشفتها بعثة الحفائر الخاصة لجامعة المنيا بالمسح الأثرى للمكان بالاشتراك مع وزارة الآثار بعد تحديدها نقاط عمل بمساحة 400متر تم تقسيمها الى مربعات.

 


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