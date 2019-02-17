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الأحد، 17 فبراير 2019 12:04 م
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رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة

الأحد، 17 فبراير 2019 10:31 ص
رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص، ولوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن عبد الله

ميدان الظاهر

ميدان الظاهر ياسادة مملؤ بالسيارات المتروكة من سنين حول الجامع الاثرى الجميل الظاهر بيبرس والتى اصبحت مرتعا ومبيتا للكلاب الضالة والحشرات ياريت حملة لرفع السيارات المتهالكة والمركونة فى الميدان من سنين

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