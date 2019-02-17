رسائل بين خيرت الشاطر وآخرين حول تهريب السلاح لغزة ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

كتب إيهاب المهندس

فضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أحراز قضية إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقضية "التخابر مع حماس"، وضمت تفريغ لرسائل مواقع التواصل الاجتماعى بين خيرت الشاطر وآخرين حول تهريب السلاح لغزة ولحماس.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

وفضت المحكمة مظروف ب/19، من الصحيفة 484 : الصحيفة 487، ويوجد ترجمة، وهى عبارة عن مراسلات بين خالد سعد بمكتب المهندس الشاطر، ومستر "كارلى" مدير مكتب السفير الإيطالى، ويطلب السفير الإيطالى مناقشة سبل التعاون بين مصر وإيطاليا، وتم تحديد موعد اللقاء 29 أبريل 2013، بمكتب خيرت الشاطر 3 شارع مكرم عبيد مدينة نصر، وتم الموافقة على أن يحضر اللقاء من الجانب الإيطالي السفير الإيطالي والمستشارين الاقتصادى والسياسى وآخرين.

وفضت المحكمة مظروف ب/20 ، عبارة عن مراسلات بين جيهان حمزة، وخالد سعد، حول تحديد موعد إجراء مكالمة تليفونية بين وكيل الخزانة الأمريكية وخيرت الشاطر لمناقشة المستقبل الاقتصادى فى مصر، وتم التأكيد على إجراء المكالمة فى 15 مايو 2013، الساعة 4 مساء.

وفضت مظروف ب/21، ويضم الصحائف من 492 وحتى 496، وهى عبارة عن مراسلات بين جيهان حمزة وخالد سعد، لتحديد موعد لقاء بين السفيرة الأمريكية "باترسون" والشاطر، وتم تحديد الموعد بمكتب الشاطر بمكرم عبيد، والحضور هم السفير الأمريكى، ونائب المستشار السياسى، وتقرير الترجمة بالصحيفة 492.

وفضت المحكمة مرفق رقم واحد مظروف "ج"، عبارة عن رسائل على مواقع التواصل الاجتماعى، وتوجد بعض العبارات منها "التزام مهربى السلاح تهريب كمية من المتفجرات لقطاع غزة، وتوصلت قوات الشرطة لمخزن المتفجرات وهو عبارة عن حفرة عميقة تحت الأرض وبداخلها 14 دانة"، وعبارة أخرى "هل تبدل ذلك لتهريب السلاح للمقاومة، أم تنسى أنك احتجزت فى المغرب العربى أم أن الظروف غير الظروف، واللى يدوق طعم السلطة ميسلهاش"، وقد وردت هذه البرقيات وغيرها فى تقرير الأمن القومى قرين البند "ز"، من الصحيفة 150، وأنه من خلال التحريات والإجراءات السرية لنتائج الفحص الفنى لعناوين البريد الإلكتروني ومواقع التواصل المرتبطة بالعناوين للمدعو خالد سعد حسنين مساعد نائب مرشد الإخوان، والمدعو خيرت الشاطر، وجود رسائل ومحادثات متعلقة بالجرائم موضوع القضية كالتالى "محادثات خلال 2010، و2011، مع شخصين لديهم موقعي باسمى المهاجر ومحمد حول سلاح كان مهربا عبر الأنفاق لقطاع غزة وتم اكتشافها من قبل السلطة المصرية، وقام المذكور بحذفها من على موقعه لإخفاء علاقته بالفلسطينيين بقطاع غزة والتابعين لحماس.

وضمت الرسائل رسالة من المدعو محمود مسعود، يتحدث فيها عن تدعيم مرسى، وأخرى حول الثبات على الدين مرسلة بتاريخ 23 يوليو.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.