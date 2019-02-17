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رئيس هيئة نظافة القاهرة يعد بحل مشكلة القمامة فى المعادى منتصف مارس

الأحد، 17 فبراير 2019 04:44 م
رئيس هيئة نظافة القاهرة يعد بحل مشكلة القمامة فى المعادى منتصف مارس قمامة - أرشيفية
نور على
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وعد اللواء محسن محمد بحل مشكلة حى المعادى فى النظافة فى 15/ 3/ 2019 ، مضيفا أنه سيقوم بتنفيذ الجمع الذاتى من خلال العمالة الموجودة لدى الهيئة.

 

وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: :"هنزل حى المعادى وسأقوم بجولة بتاريخ 1/4 بصحبة المحافظ وسكرتير عام المحافظ لمتابعة ما سيتم".

 

وكانت اللجنة قد ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب حسن بسيونى حول تزايد القمامة فى شوارع المعادى بسبب عدم جدوى الاستعانة بالكناسين وعدم تدخل المسئولين بالحى بالقيام بدورهم سواء بالرقابة أو الإشراف مما أدى لتصوير الأجانب للقمامة بالمنطقة.

 


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