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رئيس حي مصر القديمة يستأنف على تجديد حبسه 45 يوما فى قضية الرشوة

الأحد، 17 فبراير 2019 02:17 م
رئيس حي مصر القديمة يستأنف على تجديد حبسه 45 يوما فى قضية الرشوة محكمة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تقدم رئيس حي مصر القديمة ، ومتهم آخر وسيط، بطلب الاستئناف على تجديد حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتلقى رشوة مقدرها 2 مليون.
 
وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
 
وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولى الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.
 
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة.
 
 
 

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