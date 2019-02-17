رئيس حى جنوب الجيزة يقود حملة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية

وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من إشغالات المحلات والكافتريات والباعة الجائلين والأكشاك والتعديات، بمشاركة اسلام زهران نائب رئيس الحي و مصطفي عبد العليم مدير اشغالات حي جنوب، وتحت اشراف اللواء حسن الدماطي قائد شرطة المرافق بالجيزة والنقيب بدوي السوهاجي قائد شرطة المرافق بحي جنوب الجيزة.