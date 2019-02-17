رئيس حى جنوب الجيزة يقود حملة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية

قاد اللواء ياسر سامي رئيس حي جنوب الجيزة حملة لرفع الإشغالات والمخالفات، بعدة مناطق مختلفة بنطاق الحي وهي شارع البحر الأعظم وميدان الجيزة وشارع الصناديلي وشارع ربيع الجيزى، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من إشغالات المحلات والكافتريات والباعة الجائلين والأكشاك والتعديات، بمشاركة اسلام زهران نائب رئيس الحي و مصطفي عبد العليم مدير اشغالات حي جنوب، وتحت اشراف اللواء حسن الدماطي قائد شرطة المرافق بالجيزة والنقيب بدوي السوهاجي قائد شرطة المرافق بحي جنوب الجيزة.
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