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بمهرجان 800 سنة منصورة..

رئيس جامعة المنصورة يستقبل محمود الخطيب ووزير التعليم العالى الأسبق

الأحد، 17 فبراير 2019 12:31 م
رئيس جامعة المنصورة يستقبل محمود الخطيب ووزير التعليم العالى الأسبق رئيس جامعة المنصورة يستقبل محمود الخطيب
الدقهلية شريف الديب
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استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، خلال مشاركته افتتاح مهرجان 800 سنة منصورة، والذى تنظمه الجامعة خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير.
 
وبحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ومحمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس مهرجان 800 سنة منصورة، والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، وحازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية، الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور حمدى شاهين رئيس لجنة الندوات بالمهرجان، عمرو مخيمر رئيس اتحاد الطلاب.
 
رئيس جامعة المنصورة يستقبل محمود الخطيب ووزير التعليم العالى الأسبق (1)
 

رئيس جامعة المنصورة يستقبل محمود الخطيب ووزير التعليم العالى الأسبق (2)
 

رئيس جامعة المنصورة يستقبل محمود الخطيب ووزير التعليم العالى الأسبق (3)
 

 
 

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