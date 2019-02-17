video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يُتابع رؤية المجلس التصديري لمواد البناء لبرنامج تحفيز الصادرات

الأحد، 17 فبراير 2019 03:58 م
رئيس الوزراء يُتابع رؤية المجلس التصديري لمواد البناء لبرنامج تحفيز الصادرات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار -تصوير سليما ن العطيفى‎
إضافة تعليق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، لاستعراض رؤيته بشأن برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
 
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث ومناقشة آليات النهوض بكفاءة القطاع وإحداث طفرة حقيقية به، وتحفيز صادراته.
 
وخلال الاجتماع استعرض المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس، تطور موقف صادرات القطاع من عام 2005 وحتي 2018، حيث حققت صادرات قطاعات المجلس بإستثناء قطاع الحُلى عام 2018،  3.477 مليار دولار، بزيادة تمثل 13% عن عام 2017، وانخفضت صادرات قطاع الحُلى عام 2018 بنسبة 31 % مقارنة بعام 2017 مما أدى الى انخفاض صادرات قطاعات المجلس بنسبة 4% لتصبح إجمالي الصادرات 4.932 مليار دولار (وتمثل 23% من صادرات مصر غير البترولية) .
 
كما تم استعراض المبالغ المستحقة لمختلف القطاعات، فضلاً عن عدد من المقترحات لتسويتها مثل عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة (كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى رسوم الاستثمار ورسوم المناطق الحرة وحق الانتفاع للشركات العاملة بالمناطق الحرة)، ومنح أراضٍ صناعية أو إدارية أو تجارية بقيمة المبالغ المُستحقة للمصدر، وغيرها من المقترحات. 
 
وخلال الاجتماع تم التأكيد علي أهمية الحلول المقترحة نظراً لكونها ستساهم في سرعة رد المستحقات المتاخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وفقا للبدائل المقترحة. 
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض العائد المتوقع للصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الصدد أعرب مسئولو المجلس التصديرى عن تطلعهم إلي إتخاذ بعض الإجراءات لمضاعفة صادرات القطاع مثل تعديل الشكل القانوني لتعاقدات الدولة مع شركات التعدين العالمية، وتقديم دعم سياسي لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار دول المنطقة مثل (ليبيا واليمن والعراق وسوريا).
 
المجلس التصديري لمواد البناء (1)
 
المجلس التصديري لمواد البناء (2)
 
المجلس التصديري لمواد البناء (3)
 
المجلس التصديري لمواد البناء (4)
 
المجلس التصديري لمواد البناء (5)
 
المجلس التصديري لمواد البناء (6)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث سبل تذليل معوقات نفاذ المنتجات الغذائية للخارج

رئيس الوزراء لوفد اللجنة اليهودية الأمريكية: الرئيس السيسى يقود ثورة حقيقية فى مجال التعليم .."مدبولى": خفض معدل الفائدة بالبنوك يشجع المستثمرين ..و الجيش والشرطة حققا نجاحات كبيرة فى القضاء على الإرهاب

رئيس الوزراء: الجيش والشرطة حققا نجاحات كبيرة فى القضاء على الإرهاب

رئيس الوزراء تعليقا على قرار تخفيض معدل الفائدة بالبنوك: يشجع المستثمرين

صادرات المواد الطبية

مصر

مجلس الوزراء

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة