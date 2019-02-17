رئيس الوزراء يلتقى مجلس تصديرى الصناعات الطبية لاستعراض رؤاهم لتحفيز الصادرات

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية، لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز الصادرات الجديد، وكذا بحث المُشكلات التى من الممكن أن تواجههم وسبل حلها، بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج والصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات لمختلف دول العالم فى الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، وأعضاء المجلس.

وجاء ذلك استمراراً لسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجالس التصديرية المختلفة.

وفى بداية اللقاء، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، التأكيد على سعى الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، والتعرف على مقترحات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية لكيفية تحفيز ونمو هذا القطاع الحيوى، والتوسع فيه، بما يخدم صادراتنا، ويحقق لنا ميزات تنافسية، استغلالاً لما لدينا من إمكانيات كبيرة، وفرصة للنفاذ للعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات الطبية، لما له من دور كبير فى توفير الاحتياجات الضرورية من أدوية ومستلزمات طبية لازمة لتوفير الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، عرضاً تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوى، ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، حيث أوضح أن إجمالي حجم الصادرات من هذا القطاع (الأدوية- مستحضرات التجميل - المستلزمات الطبية) تصاعدت مؤخراً وسجلت ارتفاعاً خلال عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك من خلال عدد من الشركات التى وصلت إلى نحو 525 شركة.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، يهدف إلى إحداث زيادة مستدامة في حجم الصادرات، وكذا العمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في عمليات التصدير لمختلف دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية، وهو ما يعمل على خلق وتنمية جيل جديد من المصدرين على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وذلك من خلال منح المصُدر المتوسط والصغير تخفيضات على تكاليف شهادات الجودة وتسجيل الملفات العلمية والعلامات التجارية.

كما أشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات يسعى لرفع نسبة القيمة المضافة المحلية، وتشجيع قيام الشركات العالمية باستخدام مصانعها في مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمي، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة بها فى مجال الصناعات الطبية.

وفيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا نوه رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى اقتراح أن تقوم مصر بتقديم طلب عضوية في تجمع "الإيكواس"، هذا إلى جانب العمل على إقامة مراكز لوجيستية وإنشاء مراكز تسويق دائمة في الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع البنك المركزى وعدد من الوزارات لتقوية دور بنك تنمية الصادرات، وكذا شركة ضمان المخاطر، هذا فضلاً عن العمل على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، بالإضافة إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالنواحى اللوجيستية، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات من الصناعات الطبية إلى إفريقيا ومختلف دول العالم.