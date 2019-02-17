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رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم كأس الأمم الأفريقية بحضور 6 وزراء

الأحد، 17 فبراير 2019 05:45 م
رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم كأس الأمم الأفريقية بحضور 6 وزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل ، إجتماعا لمتابعة تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ، لمتابعة الإجراءات التي تتم لتنظيم البطولة. 
 
حضر الإجتماع كلا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو طلعت ، وزير الإتصالات، وضياء رشوان، رئيس هيئة الإستعلامات ، وحسين زين ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام . 
 
 
 
 

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تنظيم كاس الامم الافريقية

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