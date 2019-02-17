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رئيس الوزراء تعليقا على قرار تخفيض معدل الفائدة بالبنوك: يشجع المستثمرين

الأحد، 17 فبراير 2019 01:15 م
رئيس الوزراء تعليقا على قرار تخفيض معدل الفائدة بالبنوك: يشجع المستثمرين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ردا على سؤال  لوفد اللجنة اليهودية الأمريكية خلال لقائه بهم اليوم الأحد، حول قرار البنك المركزى مؤخراً بتخفيض معدل الفائدة، أن هذا القرار يأتى انعكاساً لتحسن المؤشرات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة، وفى مقدمتها انخفاض معدل التضخم.

ولفت مدبولى إلى أن قرار تخفيض الفائدة، جاء من أجل تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاقتراض والتوسع في مشروعاتهم، لا سيما وأن زيادة الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادى، يلعب دوراً حيوياً فى زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.

 

 


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