ديمقراطيان بارازان بالكونجرس يسعيان للحصول على تفاصيل محادثات ترامب وبوتين

كتبت ريم عبد الحميد

كشف اثنان من الأعضاء الديمقراطيين البارزين فى مجلس النواب الأمريكى، أنهما يتخذان خطوات لجعل الرئيس دونالد ترامب يكشف عن تفاصيل محادثاته الخاصة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وصرح آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، والنائب إليوت إنجيل، رئيس لجنة الشئون الخارجية لصحيفة "بولتيكو" الأمريكية، بأنهما يجريان مناقشات مع المستشار العام للمجلس دوجلاس ليترس من أجل الحصول على تفاصيل مناقشات ترامب مع بوتين.

وقد تعرض ترامب لضغوط فى الآونة الأخيرة لكشف تفصيل مناقشاته معه بوتين بعد تقريره نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، كشفت فيه أن الرئيس سعى لحماية ما قام بمناقشته فى لقاءاته الخاصة مع بوتين من إطلاع كبار مسئولى الإدارة.

وخلال قمة الرئيسين الأمريكى الروسى فى العاصمة الفنلندية هلنسكى فى يوليو الماضى، تحدث الاثنان لأكثر من ساعة مع وجود المترجمين فقط، فيما قال مسئولون سابقون بالحكومة الأمريكية إنه خرق كبير للبرتوكول. وكان ترامب قد بدا مؤيدا لإصرار بوتين بأن روسيا لم تتدخل فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الروسى عقد بعد قمتهما.

وقال النائب آدم شيف، إنه أجرى لقاءا مع المستشار العام لمناقشة طلبه وتحديد أفضل الطرق لمعرفة ما حدث فى هذه اللقاءات الخاصة، سواء من خلال السعى للحصول على شهادة المترجم أو ملاحظاته.

وتقول مجلة "نيوزويك" إنه من المتوقع أن يبدى البيت الأبيض مقاومة قانونية شرسة لأى محاولة من جانب المشرعين للحصول على تفاصيل محادثات ترامب مع بوتين.