video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ديمقراطيان بارازان بالكونجرس يسعيان للحصول على تفاصيل محادثات ترامب وبوتين

الأحد، 17 فبراير 2019 11:28 ص
ديمقراطيان بارازان بالكونجرس يسعيان للحصول على تفاصيل محادثات ترامب وبوتين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
كشف اثنان من الأعضاء الديمقراطيين البارزين فى مجلس النواب الأمريكى، أنهما يتخذان خطوات لجعل الرئيس دونالد ترامب يكشف عن تفاصيل محادثاته الخاصة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.
 
 
وصرح آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، والنائب إليوت إنجيل، رئيس لجنة الشئون الخارجية لصحيفة "بولتيكو" الأمريكية، بأنهما يجريان مناقشات مع المستشار العام للمجلس دوجلاس ليترس من أجل الحصول على تفاصيل مناقشات ترامب مع بوتين.
 
 
 
وقد تعرض ترامب لضغوط فى الآونة الأخيرة لكشف تفصيل مناقشاته معه بوتين بعد تقريره نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، كشفت فيه أن الرئيس سعى لحماية ما قام بمناقشته فى لقاءاته الخاصة مع بوتين من إطلاع كبار مسئولى الإدارة.
 
 
 
وخلال قمة الرئيسين الأمريكى الروسى فى العاصمة الفنلندية هلنسكى فى يوليو الماضى، تحدث الاثنان لأكثر من ساعة مع وجود المترجمين فقط، فيما قال مسئولون سابقون بالحكومة الأمريكية إنه خرق كبير للبرتوكول. وكان ترامب قد بدا مؤيدا لإصرار بوتين بأن روسيا لم تتدخل فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الروسى عقد بعد قمتهما.
 
 
 
وقال النائب آدم شيف، إنه أجرى لقاءا مع المستشار العام لمناقشة طلبه وتحديد أفضل الطرق لمعرفة ما حدث فى هذه اللقاءات الخاصة، سواء من خلال السعى للحصول على شهادة المترجم أو ملاحظاته.
 
 
 
وتقول مجلة "نيوزويك" إنه من المتوقع أن يبدى البيت الأبيض مقاومة قانونية شرسة لأى محاولة من جانب المشرعين للحصول على تفاصيل محادثات ترامب مع بوتين.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن بوست: ترامب وحملته يخططون لجعل الجدار الحدودى فكرة رئيسية لإعادة انتخابه

واشنطن بوست: مؤتمر ميونيخ تحول إلى هجوم شديد على سياسة ترامب الخارجية

دونالد ترامب

مجلس النواب الامريكى

فلاديمير بوتين

محادثات ترامب وبوتين

الديمقراطيين

اخبار امريكا




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة