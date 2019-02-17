دواوين الوزارات..وزيرة الصحة لأولياء الأمور: طعموا أولادكم حفاظا على صحتهم ‎

إعداد - سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.





وزارة الصحة:







وزارة التربية والتعليم:









وزارة التضامن:











وزارة النقل:











وزارة الزراعة:







وزارة التعليم العالى:







وزارة الإسكان:









وزارة القوى العاملة: