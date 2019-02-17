دواوين الوزارات..وزيرة الصحة لأولياء الأمور: طعموا أولادكم حفاظا على صحتهم ‎

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزيرة الصحة لـ"أولياء الأمور": التطعيم آمن وطعموا أولادكم حفاظا على صحتهم
مصدر بـ"الصحة": الكشف عن السمنة والتقزم بالمدارس يستهدف تعديل نظام التغذية
وزارة التربية والتعليم:
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين
وزير التعليم يكشف آلية امتحان الطلاب غير الحاصلين على التابلت
"التعليم" للمدرسين: "واقفين جنبكم والارتقاء بكم من أوليات الوزارة"
وزارة التضامن:
صور.. "حياتك تهمنا" مبادرة صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات
"التضامن" تبدأ اليوم اختبارات اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية
وزارة النقل:
وزير النقل: رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وتحويلة إلى حر لتسهيل حركة المرور
المترو: الخط الأول يعمل من حلوان حتى عزبة النخل فقط من 11 مساء غدا
وزارة الزراعة:
"الزراعة" لجان مكثفة لحماية أشجار المانجو من التقلبات الجوية والصقيع
"الإصلاح الزراعى": طرح 1300 "بقرة " عشار أوروبى و"عجل" تربية
"الزراعة" تضع حزمة إرشادية لـ62 ألف صوبة تجنبًا لمخاطر التقلبات الجوية
وزارة التعليم العالى:
وزير التعليم العالى يترأس الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات
وزارة الإسكان:
بدء تسليم الدفعة 8 من وحدات المرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة غدا
وزارة القوى العاملة:
القوى العاملة تطلق محطة جديدة لمبادرة "مصر أمانة بين أيدك" بقنا
وزير القوى العاملة يشهد توقيع 31 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة لـ 9 آلاف عامل
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