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خالد الصاوى ومحمد رمضان يشاركان غدا فى حفل زفاف جماعى لـ80 عروسا بأسيوط

الأحد، 17 فبراير 2019 11:26 م
خالد الصاوى ومحمد رمضان يشاركان غدا فى حفل زفاف جماعى لـ80 عروسا بأسيوط زفاف جماعى - أرشيفية
اسيوط - ضحا صالح
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تنظم غدا محافظة أسيوط، بالتنسيق مع مديريتى التضامن والأمن ومؤسسات المجتمع المدنى حفل زفاف جماعي لـ80  عريس وعروسة أيتام  بقاعة البولنيج  بالمحافظة، وبحضور عدد من الهيئات العامة والمحافظة ومديرية التضامن ونجوم الفن للمشاركة  في الاحتفالية .
 
وفى هذا السياق قالت الدكتورة عبير فاروق مدير عام صيدليات جامعة أسيوط أن حفل الزفاف يأتي في  اطار حرص الدولة ومؤسساتها لتقديم الدعم الكامل للشباب، كما يشارك عدد كبير من مسئولى المحافظة والشخصيات العامة فى الدعم المعنوى للشباب وإدخال السعادة عليهم من خلال تجهيزهم  بالفساتين وبدل الزفاف والأجهزة ومشتملات الزواج، الأمر الذى لاقي استحسان وفرحة عارمة من الأهالى والأسر وذلك تحت رعاية الدولة و مؤسساتها.
 
و من جانبها  أوضحت رانيا قطب، أحد المشاركات فى إعداد وتجهيز الاحتفالية أن حفل الزفاف شمل تجهيز الفتيات والشباب بشكل كامل من كافة الاحتياجات، كما تم عمل شهادات استثمار للفتيات بشكل مستمر وفائدتها طوال الحياة، و يشمل الحفل فقرات مختلفة من الغناء الفردي والفنون الشعبية وكلمات لعدد من الحضور.
 
وأضافت قطب، أن الحفل سيقام بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين وعلي رأسهم خالد الصاوى وسامح يسرى والشيخ صالح كامل والفنان محمد رمضان وبحضور كوكبة من النجوم لإدخال البهجة  والسرور على الشباب.
 
 

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