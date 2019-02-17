حبس 3 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار بالمخدرات فى بنها

القليوبية-نيفين طه

أمر حمدى السيد رئيس نيابة قسم ثان بنها، برئاسة المحامى العام لنيابات بنها، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتشكيل عصابة للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

تلقة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها، بقيام ضباط مباحث القسم، بضبط كلا من "رائد س" 32 سنة عاطل، و"رؤوف.ي" 22 سنة عاطل، و"عمرو.ح" 36سنة عاطل، لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 50 جرام، ومبلغ مالى 50 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول، وسلاح أبيض " مطواه"، حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم أمام العميد يحى راضى مدير مباحث القليوبية، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع، وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.