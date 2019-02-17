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حبس عصابة الشرطة المزيفة فى 15مايو بعد السطو على سيارة أدوات كهربائية

الأحد، 17 فبراير 2019 04:03 م
حبس عصابة الشرطة المزيفة فى 15مايو بعد السطو على سيارة أدوات كهربائية حبس -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة 15مايو الجزئية، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة السائقين.
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو من "ا.ت" سائق، يفيد بأنه حال مروره مستقلًا سيارة نصف نقل، محملة بأدوات كهربائية، بطريق الأوتوستراد منطقة بين الجبلين دائرة قسم شرطة 15 مايو، اعترضت طريقه سيارة ميكروباص وخرج منها أشخاص مسلحون، أوهموه بأنهم ضباط شرطة، وطلبوا بطاقته للكشف عليه جنائيًا، وقاموا بالاستيلاء على سيارته وأنزلوه في وسط الطريق ولاذوا بالفرار.
 
بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تم تحديد المتهمين، وتبين أنه وراء الواقعة 7 عاطلين ،  وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهم وعثر بحوزتهم على بنادق آلية وخرطوش، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وهي عبارة عن "8 ثلاجات- 10 شاشة 32 - 15 غسالة-2 خلاط"، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث مماثلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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