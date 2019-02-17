حبس صيدلى لإنشائه حسابا على فيس بوك لتسهيل الدعارة وتبادل الزوجات

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس صيدلي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لإنشائه حسابا علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" يدعو من خلاله إلي الفسق وتسهيل الدعارة وبتادل الزوجات.

البداية، عندما رصدت مباحث التكنولوجيا والمعلومات، صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي تحرض علي الفسق والفجور وتبادل الزوجات.

تم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، وبإشراف اللواء عصام سلطان، مساعد الوزير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتبين من التحقيقات، التي قام بها ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، والمقدم دكتور محمود مدين ضابط المباحث الجنائية، برئاسة العقيد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية للتكنولوجيا، إلي قيام "م س ح" 30 سنة، صيدلي حر مقيم دائرة قسم ثان الزقازيق، بإنشاء حساب علي الفيس بوك يقوم من خلاله بنشر مشاركات بعبارات وصور، تتضمن الدعوة والتحريض علي ممارسة الفسق والفجور والدعارة، وتسهيل تبادل الزوجات وممارسة الرذيلة، والتواصل مع إحدي السيدات من أجل المتعة الجنسية، وتمكن ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، من ضبط مؤسس الحساب، وتحرر له المحضر رقم 941 لسنة 2019 إداري قسم ثان الزقازيق .