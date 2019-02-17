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الأحد، 17 فبراير 2019 02:30 م
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ضبط بحوزته 4 قطع يشتبه فى اثريتها..

حبس شخص متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بنزلة السمان

الأحد، 17 فبراير 2019 02:02 م
حبس شخص متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بنزلة السمان جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شخص متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بمنطقة نزلة السمان، بعدما ضبط بحوزته 4 قطع يشتبه فى أثريتها 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
 
ووردت معلومات لإدارة شرطة سياحة وأثار الجيزة، مفادها قيام "حسنى.ع.ز" مقيم نزلة السمان في الهرم بالجيزة، بالحفر خلسة بمنزله بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
 
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، باستهداف منزل المتهم حيث تم ضبطه، وتبين أن اسمه "حازم.م.ت"، وتم العثور على حفر مردومة حديثاً، وضبط "4 قطع يشتبه فى أثريتها" بينها تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريباً، ولوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة بأبعاد 17 سم × 23 سم تقريباً، وتمثال صغير الحجم مكسور الرأس فى الوضع الأوزيرى، وجعران كبير الحجم بأبعاد 6 سم × 5 سم تقريباً.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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