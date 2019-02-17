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حاكم دبى عقب افتتاح "آيدكس": نفخر بالحدث الأهم فى تكنولوجيا الدفاع

الأحد، 17 فبراير 2019 06:27 م
حاكم دبى عقب افتتاح "آيدكس": نفخر بالحدث الأهم فى تكنولوجيا الدفاع محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال افتتاح آيدكس
كتب هيثم سلامة
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عقب افتتاح معرض الدفاع الدولى "آيدكس" أن دولة الإمارات تفتخر بالحدث الأهم فى المنطقة فى تكنولوجيا الدفاع، وتؤكد على حماية المكتسبات وترسيخ السلام.

محمد بن راشد خلال افتتاح آيدكس (1)
 

وقال محمد بن راشد:"شهدت رفقة أخى محمد بن زايد اليوم انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولى "آيدكس" أكثر من 1300 شركة من جميع قارات العالم".

محمد بن راشد
محمد بن راشد

وأضاف بن راشد:"نفخر بالحدث الأهم فى المنطقة فى تكنولوجيا الدفاع .. ونؤكد دائما على رسالتنا في حماية مكتسباتنا وترسيخ الاستقرار والسلام".

محمد بن راشد خلال افتتاح آيدكس (2)

وشهد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى اليوم، انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولى "آيدكس" بدورته الـ 14 على أرض مركز أبوظبى الوطنى للمعارض.

 

محمد بن راشد خلال افتتاح آيدكس (3)
 

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