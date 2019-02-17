جنايات الجيزة تقضى ببراءة متهمين اثنين بإعادة محاكمتهما بـ"أحداث المطرية"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الأحد، ببراءة المتهمين علياء شكرى وعبد الحسيب محمد، فى اتهمها مع آخرين تم الحكم عليهم بتجمهر فى أحداث عنف المطرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على لعنف، والاعتداء على ضابط شرطة.