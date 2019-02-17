video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات الجيزة تقضى ببراءة متهمين اثنين بإعادة محاكمتهما بـ"أحداث المطرية"

الأحد، 17 فبراير 2019 12:56 م
جنايات الجيزة تقضى ببراءة متهمين اثنين بإعادة محاكمتهما بـ"أحداث المطرية" المستشار أسامة الرشيدى
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قضت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الأحد، ببراءة المتهمين علياء شكرى وعبد الحسيب محمد، فى اتهمها مع آخرين تم الحكم عليهم بتجمهر فى أحداث عنف المطرية.
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.
 
 
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على لعنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس سائق قتل حماته لسرقتها بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا

حبس 3 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار بالمخدرات فى بنها

التحريض على العنف

محكامة متهمة بتهمة التحريض على العنف

جنايات الجيزة

الارهاب

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة