جمال الغندور يفصل الداء ويضع الدواء فى أزمات التحكيم المصري

الدقهلية شريف الديب

أعرب جمال الغندور ورئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، عن سعادته بالتواجد فى رحاب جامعة المنصورة ذات السمعة المرموقة وبالتواجد فى مدينة المنصورة ذات التاريخ العريق التى حضر إليها عدة مرات لإدارة عدد من المباريات تحكيميا.

و قال الغندور اعتقد أن أهم المشكلات التى تواجه التحكيم المصرى تتمثل فى اهتزاز مستوى الحكام ، عدم حصول الحكام على مستحقاتهم ، عدم تطوير المعدات والتقنيات التى تساعد التحكيم ، عدم استقلال إدارة الحكام عن إدارة اتحاد كرة القدم المصرى .

ويرى الغندور أن اهتزاز مستوى الحكام سببه الأول الضغوط الملقاه عليهم من جانب كافة عناصر اللعبة ومن الإعلام الرياضى .

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها كلية الآداب بجامعة المنصورة بعنوان "الرياضة المصرية فى عيون العالم " التى تقام على هامش " مهرجان 800 سنة منصورة " الذى يقام تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و ريادة الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية خلال الفترة من16 - 21 فبراير 2019 فى رحاب الجامعة .

حضر هذه الندوة كل من الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان 800 سنة منصورة، الدكتورة مها السجينى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم اللغة الفرنسية بالكلية ورئيس لجنة العلاقات العامة والتنظيم بالمهرجان، وللدكتور حمدى شاهين أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية ورئيس لجنة الندوات بالمهرجان، الدكتور رياض الرفاعى أستاذ التاريخ بالكلية، الدكتورة أمل القداح وكيل كلية رياض الأطفال جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية السابق بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة المنصورة وعدد من طلاب الجامعة .

و تابع الغندور بأن علاج هذه المشكلة يكمن فى دفاع لجنة التحكيم واتحاد الكرة المصرى عن الحكام وتصديهم لمحاولة الأندية التقليل من قدراتهم والتشكيك فى نزاهتهم بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للحكام تكسبهم مهارات التعامل الجيد مع الضغوط التى تواجههم .

ودلل الغندور على ذلك بعدم تأثره بجمهور الأهلى فى استاد القاهرة عندما احتسب ضربة جزاء لنادى اتحاد جدة السعودى ضد الأهلى فى الدقيقة 90 من المباراة التى جمعتها فى إطار كأس السوبر المصرى السعودى الذى فاز بلقبه الفريق السعودي 2/3 عام 2001 بفضل ضربة الجزاء المحتسبة مما جعله ينال إشادة الكابتن محمد حسام رئيس لجنة الحكام آنذاك.

ولايمانع الغندور تطبيق تقنية الفار شرط أن يكون حكم الفار هو صاحب الرأى الوحيد فى الحالات التى تستدعى تطبيق هذه التقنية والبالغ عددها 4 حالات فى المباراة.

ونوه الغندورإلى مشكلة عدم حصول الحكام على مستحقاتهم بانتظام على وجود موارد مالية هائلة داخل اتحاد الكرة المصرى الذى يحصل على مستحقات الحكام من الأندية قبل بداية الموسم الرياضى.

وأعرب رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة عن سعادته باستضافة الكلية لقامة كبيرة شرفت مصر فى المحافل الدولية للحديث عن مشاكل التحكيم ووضع حلول لها مثل الكابتن جمال الغندور الذى أدار عدة مباريات فى كاس العالم لكرة القدم.

وطالب الغندور باستقلال لجنة الحكام عن اتحاد الكرة المصرى حتى لا يتعارض تمثيل رئيسها فى عضوية اتحاد الكرة والذى تختاره الأندية مع مهمة تطبيق العدل بين الأندية.