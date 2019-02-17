video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع جامعة سودانية لتبادل الخبرات والمنح

الأحد، 17 فبراير 2019 01:16 م
جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع جامعة سودانية لتبادل الخبرات والمنح جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية
أسيوط محمود عجمى
إضافة تعليق
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع كافة الجامعات والمؤسسات العلمية على مستوى دول العالم ، مشيراً إلى ما تتمتع به علاقات جامعة أسيوط مع نظيراتها في الدول العربية والأفريقية من طبيعة خاصة، تتسم بالتنسيق والتواصل الدائم المستمر والدوري من خلال عضوية الجامعة في عدد من الاتحادات والمنظمات الدولية، التي تضم تحت مظلتها معظم الجامعات العربية والأفريقية .
 
جاء ذلك، خلال توقيع رئيس جامعة أسيوط لمذكرة تفاهم مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية، والذي يمثلها الدكتور ناصر الأزهري مدير مكتب العلاقات الخارجية بجامعة الزعيم الأزهري نائباً، عن الدكتورة سهام بخيت رئيسة الجامعة السودانية، وذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي للاتفاقيات والتعاون الدولي، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة محمود مسئول مكتب العلاقات الدولية بالجامعة .
 
وقد أعرب رئيس جامعة أسيوط، عن ترحيب الجامعة باستقبال الطلاب من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، والراغبين بالدراسة في جامعة أسيوط سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا .
 
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن توقيع مذكرة التفاهم جاء على هامش فاعليات ملتقى التعاون الدولي الأول، الذي نظمه مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والتي تهدف بنودها إلى توثيق مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في البرامج التعليمية والعلمية والثقافية وتبادل تسهيل إجراءات قيد، وتسجيل المبعوثين في مرحلة الدراسات العليا إلى جانب تبادل الخبرات والأبحاث المشتركة، والإشراف العلمي المشترك والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تبادل الوفود الطلابية والأساتذة بين جامعتي أسيوط والزعيم الأزهري السودانية .
 
جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية (6)
جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية (6)

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية (7)
جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية (7)

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية (8)
جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية (8)

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية (9)
جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية (9)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة أسيوط تطلق مبادرة مكافحة السرطان فى الصعيد بحضور الأميرة دينا مرعد

جامعة أسيوط توفر الرعاية الطبية للطفلة ضحية انفجار أسلاك الضغط العالى

اسيوط

جامعة أسيوط

أخبار مصر

أخبار المحافظات

السودان




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة