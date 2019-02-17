جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع جامعة سودانية لتبادل الخبرات والمنح

أسيوط محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع كافة الجامعات والمؤسسات العلمية على مستوى دول العالم ، مشيراً إلى ما تتمتع به علاقات جامعة أسيوط مع نظيراتها في الدول العربية والأفريقية من طبيعة خاصة، تتسم بالتنسيق والتواصل الدائم المستمر والدوري من خلال عضوية الجامعة في عدد من الاتحادات والمنظمات الدولية، التي تضم تحت مظلتها معظم الجامعات العربية والأفريقية .

جاء ذلك، خلال توقيع رئيس جامعة أسيوط لمذكرة تفاهم مع جامعة الزعيم الأزهري السودانية، والذي يمثلها الدكتور ناصر الأزهري مدير مكتب العلاقات الخارجية بجامعة الزعيم الأزهري نائباً، عن الدكتورة سهام بخيت رئيسة الجامعة السودانية، وذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي للاتفاقيات والتعاون الدولي، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة محمود مسئول مكتب العلاقات الدولية بالجامعة .

وقد أعرب رئيس جامعة أسيوط، عن ترحيب الجامعة باستقبال الطلاب من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، والراغبين بالدراسة في جامعة أسيوط سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا .

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن توقيع مذكرة التفاهم جاء على هامش فاعليات ملتقى التعاون الدولي الأول، الذي نظمه مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والتي تهدف بنودها إلى توثيق مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في البرامج التعليمية والعلمية والثقافية وتبادل تسهيل إجراءات قيد، وتسجيل المبعوثين في مرحلة الدراسات العليا إلى جانب تبادل الخبرات والأبحاث المشتركة، والإشراف العلمي المشترك والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تبادل الوفود الطلابية والأساتذة بين جامعتي أسيوط والزعيم الأزهري السودانية .