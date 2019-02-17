تكريم المدارس الفائزة فى برنامج جائزة المدرسة الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

كتب محمود طه حسين

شارك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني في احتفالية تكريم المدارس الفائزة في برنامج جائزة المدرسة الدولية والتى ينظمها المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، بحضور إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني فى مصر، والأستاذة سحر خميس رئيسة قسم التعليم بالمجلس الثقافى البريطاني، ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة.

وفى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعرب الدكتور محمد مجاهد عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني لتسليم جائزة المدرسة الدولية، وتسليم الشهادات للمدارس الفائزة، من محافظات: (القاهرة، والدقهلية، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والمنيا، والبحر الأحمر)، مهنئًا كافة العاملين بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر بمناسبة مرور ثمانين عامًا على إنشائه، ومشيدًا بدوره الهام في تعزيز أواصر التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي والتعليمي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، وتنفيذ برنامج: (ربط الصفوف الدراسية) من أجل الارتقاء بالتعليم فى مصر.

وأشار مجاهد إلى أن الاحتفال بالمدارس الفائزة يعد اعترافًا بدورها الرائع في تعزيز البعد الدولي داخل الفصول الدراسية، ولدى أبنائنا الطلاب، وعملها الجاد خلال العام الدراسي 2018/2019 في تنفيذ أنشطة صفية دولية بالشراكة مع مدارس أخرى من بلدان مختلفة حول العالم، كما يشهد هذا الاحتفال أيضًا تكريم سفراء الجائزة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم من الوزارة.

ولفت نائب الوزير للتعليم الفني إلى أن تنفيذ هذا البرنامج التعليمي العالمي في مصر منذ عام 2009 حتى الآن يمثل دعمًا حقيقيًّا لجهود الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، وجهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية التعليم؛ حيث يعمل على تحقيق جودة العملية التعليمية، وتعزيز قيم عالمية مشتركة، مثل: (المواطنة، والتسامح، وقبول الأخر، وترسيخ قيم السلام والمساواة في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين)؛ مما يعزز من الأمن والسلم المجتمعي والدولي، ويدعم تطوير المعرفة والمهارات وقيم الحياة والعمل في ظل اقتصاد عالمي، كما يسهم في القضاء على العديد من الظواهر السلبية لدى بعض الطلاب.

وتابع مجاهد قائلًا: إنَّ تنفيذ برنامج جائزة المدرسة الدولية الذي يعد جزءًا من أهم أنشطة برنامج ربط الصفوف الدراسية، في جو تنافسي بين المدارس من شأنه أن يعزز التفكير النقدي، وحل المشكلات لدى الجميع، ويطلق ملكات الإبداع والخيال، ويعمل على اكتساب مهارات القراءة الرقمية، والمواطنة والقيادة الطلابية، والتواصل مع الأخرين، وإثراء حياة طلابها، وتحفيزهم على الاهتمام بالثقافات الدولية والقضايا العالمية.

وفى ختام كلمته، هنأ مجاهد المدارس الفائزة بجوائز برنامج جائزة المدرسة الدولية، داعيًا المدارس الأخرى لتحذو حذوها في ترسيخ البُعد الدولي من خلال تنفيذ أنشطة دولية قائمة على المناهج الدراسية، وإقامة شراكات دولية ناجحة مع مدارس أخرى من مختلف دول العالم.