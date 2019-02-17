تعيين الإثيوبى محارى زودى قائدا لقوات الأمم المتحدة "يونيسفا" فى منطقة أبيى

الخرطوم (أ ش أ)

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد، تعيين الجنرال الإثيوبى محارى زودى فى منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيسفا" فى منطقة "أبيى" المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وذكر موقع شبكة الشروق السودانية، أن الجنرال محارى زودى تم تعيينه خلفاً لجبرى ماريام أدهانا.

وكان مجلس الأمن الدولى قد أعلن فى أكتوبر الماضى تمديده ولاية "يونيسفا" فى أبيى لمدة 6 أشهر تنتهى فى 15 أبريل 2019.. محذرا من أن هذا التمديد سيكون الأخير ما لم يحرز السودان وجنوب السودان تقدماً ملموساً فى ترسيم الحدود.

يذكر أن قوة "يونيسفا" تأسست فى يونيو 2011، وهى مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان.

يشار إلى أن منطقة "أبيى" الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان فى 2005.