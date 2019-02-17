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تصديرى الكيماويات: 64 شركة تشارك فى زيارتى روسيا وكينيا مارس المقبل

الأحد، 17 فبراير 2019 10:23 م
تصديرى الكيماويات: 64 شركة تشارك فى زيارتى روسيا وكينيا مارس المقبل المهندس خالد أبو المكارم رئيس تصديرى الصناعات الكيماوية والاسمدة
كتب عبد الحليم سالم
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قال المهندس خالد أبو المكارم ،رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ،أن المجلس انتهى من التجهيز لواحدة من أهم البعثات التجارية إلى دولة روسيا اعتبارا  من 24 مارس المقبل، بهدف استكشاف السوق الروسى، وعقد لقاءات مباشرة مع العديد من الشركات الروسية .

وأضاف أبو المكارم لـ"اليوم السابع" إن روسيا من أهم الدول التى تستقبل صادرات مصرية، ولديها سوق كبير نسعى للمنافسة فيه بقوة الفترة المقبلة، خاصة فى مجال الكيماويات، حيث ستشارك فى البعثة التجارية نحو 24 شركة.

وقال إن نحو 40 شركة  ستشارك فى معرض تجارى فى كينيا 18 مارس المقبل بغرض التواجد فى السوق الافريقى والاستفادة من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى.

وقال خالد  أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، إن العام الحالى 2019 هو عام رئاسة مصر للاتحاد الافريقي سيتواكب مع العديد من الفعاليات التى ينظمها المجلس ، مؤكدا  أن الوقت ملائم حاليا لزيادة التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية وإحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات حيث جارى الانتهاء من  دراسة إنشاء مراكز لوجيستية محورية في إفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط  

وقال انه من المقرر تسيير بعثه رجال أعمال من مصر لأوغندا خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير تحت رعاية وزاره الصناعة والتجارة فى البلدين بهدف بحث فرص التجارة والاستثمار أمام  مجتمع الأعمال المصرى فى أوغندا  والتعاونيات الاوغندية بهدف بحث فرص التجارة والاستثمار أمام مجتمع الأعمال المصرى فى أوغندا.

وأشار إلي اتجاه المجلس لاستبدال المعارض التي كانت تقام في أفريقيا ببعثات تجارية مشيرا إلي ضرورة التركيز علي أسواق السنغال ، السودان، تنزانيا،  انجولا، نيجيريا ، إضافة إلي كل من كينيا وأوغندا وغانا.

 

 

 


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تصديرى الصناعات الكيماوية

خالد ابو المكارم

بعثة تجارية لروسيا




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