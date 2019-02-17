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تشغيل خط مواصلات مجانى للنقل الداخلى بالحى الـ29 بمدينة العاشر من رمضان

الأحد، 17 فبراير 2019 10:24 ص
تشغيل خط مواصلات مجانى للنقل الداخلى بالحى الـ29 بمدينة العاشر من رمضان تشغيل خط مواصلات للنقل الداخلى بالحى الـ29 بالعاشر من رمضان
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تشغيل خط مواصلات للنقل الداخلى بالحى الـ29، لنقل السكان مجاناً، وعلى نفقة مجلس الأمناء، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الداخلى والخارجى للمدن الجديدة، تنفيذاً لتكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن سكان الحى أبدوا سعادتهم الكبيرة بهذه الخطوة من قِبَلِ جهاز المدينة ومجلس الأمناء.
 
وأوضح أن الجهاز بصدد تشغيل منظومة للنقل الداخلى والخارجى بالمدينة، طبقا لما تنفذه حاليا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، لخدمة سكان المدن.
 
تشغيل خط مواصلات للنقل الداخلى بالحى الـ29 بالعاشر من رمضان (1)
تشغيل خط مواصلات للنقل الداخلى بالحى الـ29 بالعاشر من رمضان (1)

تشغيل خط مواصلات للنقل الداخلى بالحى الـ29 بالعاشر من رمضان (2)
تشغيل خط مواصلات للنقل الداخلى بالحى الـ29 بالعاشر من رمضان (2)
 

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