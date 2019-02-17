تسليم الدفعة الثامنة من وحدات المرحلة الأولى بـ"دار مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة سيسلم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية (264 وحدة سكنية – 11 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 17/2/2019، موضحاً أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (138 – 139 - 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 179 – 180.





وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عادل النجار أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.



