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ترامب: تقدم كبير فى مفاوضات الاتفاق التجارى مع الصين

الأحد، 17 فبراير 2019 03:18 م
ترامب: تقدم كبير فى مفاوضات الاتفاق التجارى مع الصين ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه عقد اجتماعات وأجرى اتصالات مهمة اليوم مع فريقه تتعلق بالاتفاق التجارى مع لصين.

وأكد ترامب فى سلسلة من التغريدات له على موقع تويتر قبل قليل، إحراز تقدم كبير فى العديد من الجبهات المختلفة. وقال: "بلادنا لديها إمكانية رائعة للنمو فى المستقبل والعظمة حتى على مستوى أعلى".

وتحدث ترامب فى تغريدة ثانية عن بطء إجراءات الموافقة على مرشحيه للمناصب الحكومية المختلفة فى مجلس الشيوخ، وقال: "الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ لا يزالوا يسيرون ببطء مئات من الأشخاص المؤهلين بقوة الراغبين فى الالتحاق بالحكومة. لم يكن هناك من قبل مثل هذا الانتهاك فى تاريخ بلادنا.  ولا ينبغى أن يسمح ميتش (زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ)  للمجلس بأن يذهب حتى يتم الموافقة عليهم جميها. نحن بحاجة إلى سفرائنا وآخرين الآن".

وفى تغريدة ثالثة تحدث ترامب عن استطلاع لنسبة شعبيته لم يشر إلى مصدره، وقال إن نسبة شعبيته وصلت إلى 52% بشكل عام، و93% بين الجمهوريين وهى نسبة غير مسبوقة بالنظر إلى 93% من التغطية الصحفية عنه سيئة للغاية، وأضاف قائلا: "الناس أذكياء".

كما هاجم ترامب السخرية منه فى برنامج Saturday Night Live الذى يذاع على قناة NBC، وقال إن السؤال هو كيف أن الشبكات  تفلت دون عقاب بهذا الأذى للجمهوريين،  والأمر نفسه ينطبق على برامج أخرى. ووصفها بأنها غير عادلة للغاية وينبغى النظر فيها ، واصفا هذا بأنه التواطؤ الحقيقى.

وكرر فى تغريدة أخيرة انتقاداته للإعلام،وقال إن الإعلام الفاسد المزور هو عدو الشعب.


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