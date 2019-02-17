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تدشين حملة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال فى اليمن.. فيديو

الأحد، 17 فبراير 2019 05:28 م
تدشين حملة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال فى اليمن.. فيديو الأطفال اليمنيون المجندون
إيمان حنا
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دشنت شعبة الشؤون القانونية بالمنطقة العسكرية السابعة باليمن، اليوم، حملة توعوية قانونية عن مخاطر تجنيد الأطفال واستخدامهم فى النزاعات المسلحة، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

 

وتسعى الحملة إلى حماية حقوق الطفولة إعمالا لنصوص القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتسريح أي حالة تتعلق بتجنيد الأطفال دون سن 18 ضمن صفوف المنطقة السابعة - إن وجدت - وإعادة تلك الحالة لممارسة حياتها الطبيعية.

 

وقال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبى، إن تجنيد الأطفال جريمة تحرمها القوانين والأنظمة ونحن نقف وقفة جامدة في منع تجنيد الأطفال فى أوساط الجيش الوطنى.

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وأكد الخبى، على أنه لايمكن القبول بالتجنيد ضمن قوات الجيش إلا كل من بلغ السن القانونية وأصبح كامل الأهلية والرشد ومكان الأطفال هي المدارس وليس المتارس، متابعًا: "وجهنا شعبة القوى البشرية وشعبة الشؤون القانونية بعدم إستقبال أي ملف لمن لم يبلغ السن القانونية".

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من جهته قال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالرحمن حلبوب، إن تجنيد الأطفال واستخدامهم فى النزاعات المسلحة جريمة حرب تجرمه القوانين المحلية والدولية واستغلال الأطفال في هذه الظروف تدمير لمستقبل اليمن واليمنيين لأنهم جيل المستقبل وبهم ترتقي البلاد إلى أعلى المستويات، متابعًا: "تدشين هذه الحملة تدل على حرص المنطقة السابعة على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على بلادنا".

 

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