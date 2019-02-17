تحرير 1890 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له، بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة خلال الفترة من 9 فبراير2019 وحتى 16فبراير2019، والتى أسفرت عن تحرير 857 محضر إشغال طريق، و870 حالة ضبط و3753 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها، بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير1890 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 167 قيادة بدون رخصة و 182 سير بدون رخصة تيسير و4 سير بدون لوحات، كما تم سحب 111 دراجة نارية وحجز 32 مخالفات للدراجات النارية، بالإضافة إلى 912 مخالفات متنوعة، كما رصدت حملة الرادار 101 حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونيا.

يأتى هذا فى إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .

