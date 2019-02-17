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تحرير 1459 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 17 فبراير 2019 10:07 ص
تحرير 1459 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1459مخالفة مرورية متنوعة .
 
كما نظمت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 38 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 25 شقة مفروشة، و33 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 9 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .
 

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