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تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا بتهمة التحريض ضد الدولة

الأحد، 17 فبراير 2019 11:55 ص
تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا بتهمة التحريض ضد الدولة محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت  نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم معاذ.أ" 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.. إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا.
 
 

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